Ребенок тяжело пострадал при падении из окна в Ленобласти

В российском регионе выясняются обстоятельства травмирования девятилетнего мальчика

Фото СУ СК по Ленинградской области

В Синявино девятилетний ребенок упал из окна многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Ленинградской области.

По данным ведомства, мальчик забрался на подоконник на втором этаже, после чего оступился и вывалился на улицу. При падении он получил серьезные травмы и был госпитализирован. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Назначены медицинские экспертизы. Ведется следствие.

Ранее сообщалось о том, что шестеро детей погибли из-за суицида в Карелии за год.