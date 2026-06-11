Шестеро детей погибли из-за суицида в Карелии за год

Удельный вес подростковой преступности в нашей республике - самый высокий в стране

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Удельный вес подростковой преступности в Карелии в 2025 году составил 7%. Это самый высокий показатель в стране.

Об этом говорится в докладе республиканской прокуратуры о состоянии законности и правопорядка в Карелии в 2025 году, который поступил в Законодательное Собрание РК. По оценке прокуратуры, подростковая преступность является одним из самых острых для нашего региона вопросов.

В докладе отмечено, что в 2025 году удалось на 23% уменьшить количество несовершеннолетних правонарушителей, снизить на 3,8% число совершенных подростками тяжких и особо тяжких преступлений и на 21,1% число групповых преступлений.

Одновременно в 2025 году в два раза увеличилось число наркопреступлений, совершенных подростками.

«В 2025 году возросло количество зарегистрированных преступлений в отношении детей (с 666 до 692). Незначительно (с 86 до 82) снизилось число фактов совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних с уменьшением количества зарегистрированных насильственных преступлений данной категории (с 44 до 41). Также отмечен трехкратный рост числа детей, погибших из-за суицидов (с 2 до 6)», - отмечают в прокуратуре.

Ранее сообщалось о том, что жительница Карелии совершила преступление на глазах своих детей.