Карельские футболисты вырвали победу у гостей из Псковской области

Матч Кубка Северо-Запада по футболу среди мужских команд завершился победой команды «Динамо-Карелия»

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

За день до открытия мундиаля на стадионе в Петрозаводске тоже кипели футбольные страсти.

Матч Кубка Северо-Запада по футболу среди мужских команд, державший в напряжении болельщиков, прошел 10 июня на стадионе «Юность». На поле встретились команды «Динамо-Карелия» и «Луки-Энергия-2» из Псковской области.

Карельские футболисты уступали со счетом 0:3, но проявили командный дух, возможно, сыграла и поддержка болельщиков, и смогли переломить провальный, казалось бы, для себя ход игры.

Карельские футболисты не только сравняли счет, но и вырвались вперед, завершив встречу с соперником из города Великие Луки со счетом 4:3 в свою пользу.

Героем матча стал нападающий Игнат Ермолаев, он оформил хет-трик (прим.ред ситуация, когда один игрок забивает три гола) и был признан лучшим игроком матча, рассказали в центре спортивной подготовки. Победную точку поставил капитан карельской команды Павел Ильин.