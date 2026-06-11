Актеры высадили аллею из сосен в центре Петрозаводска

У Театра кукол появилась аллея в память о тех, кто посвятил жизнь театру и искусству

фото «Петрозаводск говорит»

11 июня в центре Петрозаводска возле Театра кукол и Дома актера высадили аллею, посвященную Союзу театральных деятелей Карелии. В этом году СТД России отмечает 150-летие. Празднование началось 17 января, когда и в Петрозаводске впервые отметили День артиста.

Карельское отделение СТД возглавил в этом году Олег Романов — артист Театра кукол Карелии. Он рассказал, что «зеленая» акция проводится в эти дни во всех городах России, где работает Союз театральных деятелей.

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«У СТД большая история, которая начиналась от общества «Вспоможение». К чему мы сейчас тоже возвращаемся. Мы хотим помогать людям, молодым артистам. Союз театральных деятелей не должен быть закрытым клубом и только для актеров. Мы бы хотели, чтобы это был целый мир для всех творческих людей. И сегодня мы посадили сосны, это, скажу честно, дорого, но очень красиво. Это деревья, которые хорошо приживаются в нашем климате, будут держать склон. И делаем мы это на века»,

- рассказал Олег Романов.

В акции участвовали актеры Театра кукол, «Творческая мастерская», Национального театра Карелии, Музыкального театра республики, авторского театра «Ад Либерум».

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Вместе с артистами за лопаты и ведра взялись и директора театров. Кто-то даже дал название своим соснам. Так на аллее СТД Карелии появилась сосна Леннрота от Национального театра, карельская сосна от Театра кукол, «Дуэт» от «Творческой мастерской» и другие.