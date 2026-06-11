Кризис с водоснабжением затянулся в поселке Карелии

В Куркиеки люди сидят с сухими кранами в квартирах

фото «Петрозаводск говорит»

Проблема с водоснабжением до конца не решена в карельском поселке Куркиеки. В домах по ряду улиц краны остаются пересохшими. Чиновники накануне тоже не давали никакой конкретики, когда проблема будет решена. 11 июня в паблике адмтинистрации Лахденпохского округа появился график подвоза воды на несколько дней вперед – до 14 июня.

В паблике «Наша Элисенваара» сообщили, что ситуация ухудшается отсутствием у людей понимания, как по срокам будет двигаться текущий ремонт, так как до обещанного капитального ремонта в 2027 надо еще дотянуть.

По информации сообщества, воды не было и нет в домах по улицам Новая 5 «а», 30, 36, 22; Совхозная 20, 6, 2; Пролетарская, 9; Полевая; Заречная, 9; Зеленая.

Накануне чиновники сообщали, что проблема вызвана воздушной пробкой в трубах, при этом сообщалось. Что старые трубы водопровода были заменены. При этом в соцсети выложен ответ из минстроя по ситуации в Куркиеки, в котором говорится, что проблемный участок будут менять в 2027-2028 годах. Также говорится, что водоснабжение поселка возобновлено, ведутся работы по повышению давления в сети и указано, что воду подвозят. Тем не менее «Наша Элисенваара» сообщает о сохранении проблемы с водоснабжением населенного пункта вопреки отчетам.