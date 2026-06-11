Депутаты заслушали доклад Уполномоченного по правам ребенка в Карелии

Фото: Заксобрание РК

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев представил Законодательному собранию доклад о своей работе за 2025 год.

В своем выступлении Сараев отметил, что этом году исполняется 15 лет действия закона об уполномоченном по правам ребенка и 20 с момента фактического появления этой должности. Уполномоченный, по словам Сараева, – это эксперт, который выступает на стороне детей и конкретного ребенка.

За прошлый год Уполномоченный провел 163 личных приема, 13 выездов регионы, более 30 командировок по Карелии. Непосредственно участвовал в 34 судебных заседаниях, всего сопровождал 80 судебных дел, в которых затрагивались интересы детей. Отработано более 2000 обращений. По словам омбудсмена, большая часть из них связана с защитой от насилия, защитой права на образование, прав на меры социальной поддержки.

Сараев также рассказал о работе Службы кризисной помощи детям при Уполномоченном: это систематическая работа психологов, проведение образовательных семинаров и обучение специалистов, работающих в кризисных ситуациях. Сделано переиздание рекомендаций по работе со случаями насилия. Ведется обучение студентов тем наработкам, которые есть в деятельности омбудсмена.

Уполномоченный обратился к депутатам с двумя просьбами. Первая касается необходимости создания закона об оказании психологической помощи населению. Он отметил тотальную нехватку психологов, школьных психологов. Необходимо создание профессиональных центров психологической помощи. Отдавать эту работу на откуп частным «психологам» нельзя, считает Сараев, поскольку работать с людьми должны специалисты, имеющие специализированное медицинское образование.

Второе предложение омбудсмена связано с ограничением продажи алкоголя. В частности, он предложил создать нормативное регулирование, которое позволило бы отделить зоны продажи алкоголя в магазинах от общих торговых залов.

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Зампред Законодательного собрания Ольга Шмаеник посоветовалась с омбудсменом о том, какими направлениями можно расширить разрешенные виды использования регионального материнского капитала. Договорились о совместной работе по этому вопросу. При этом Сараев отметил, что жизнь порой подкидывает такие сюжеты, которые никаким законом не предусмотришь. Например, обратилась девочка с просьбой разрешить использование материнского капитала на оплату образования по тому направлению, которое она для себя выбрала. У девочки конфликт с родителями: они хотят, чтобы она стала медиком, и готовы оплатить это образование. Она же хочет стать юристом, а на это родители денег не дают… Коллизия.

Депутат Татьяна Тишкова спросила, что Уполномоченный думает о проблеме питбайков, на которых калечится огромное количество детей.

Сараев ответил, что двухколесные средства передвижения детям покупают родители, и это главное. Закон возлагает на родителей ответственность за все, что делает ребенок. Надо только этот закон применять, и тут должна активнее работать полиция. Вообще же, по мнению Уполномоченного, просто взять и запретить питбайки – это не путь. Нужны полигоны, треки, где у ребят была бы возможность погонять, но после обучения, тренировок, с обеспечением мер безопасности.

Председатель Законодательного Собрания республики Элиссан Шандалович поблагодарил омбудсмена за работу и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству. Депутаты парламента приняли представленный доклад.