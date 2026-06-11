Медики-целевики будут работать в новой поликлинике на Кукковке

Программа целевого обучения медиков доказывает свою эффективность

фото: Петрозаводск говорит

В программе «От первого лица» обсудили крупные медицинские стройки в Петрозаводске. Самое пристальное внимание сейчас к поликлинике на Кукковке. Строительные работы здесь полностью завершены. По словам Ольги Руотцелайнен — первого заместителя министра здравоохранения Карелии, сейчас в медучреждение поставляют медицинскую технику. Всего более 5 тысяч единиц специализированной техники будет установлено в новой поликлинике.

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Порядка 60 специалистов сюда придут работать по целевой программе. Главный врач поликлиники №4 Ольга Билко ведет активную работу в этом направлении, чтобы обеспечить кадрами свое учреждение. Кроме целевиков в филиал на работу перейдет часть специалистов из поликлиники на улице Нойбранденбургской.

По словам Ольги Руотцелайнен, на первом этаже новой поликлиники на Ровио будет кабинет неотложной помощи, травматологическая служба, а также рядом с ней рентген. Открыть медучреждение планируют до конца этого года. Точные даты пока назвать не могут. Открытие данной поликлиники — это не только кадры и оборудование, но и 60 видов лицензирования. Именно эта процедура занимает много времени.

В 2026 году ждут открытия и блоки А и Б межрайонной больницы на Древлянке. Ольга Барышева, заведующий нефрологическим отделением Республиканской больницы имени Баранова рассказала, что для их медучреждения эти блоки не просто нужны, а необходимы. У медиков на них большие планы. Сюда смогут переехать отделения, которые нуждаются в ремонтах на старых местах, здесь появятся операционные, палата реанимации, центр «Диабет», диагностические кабинеты. Часть сотрудников перейдет работать в новые помещения.

Сейчас в блоках А и Б ведутся чистовые работы, приобретается новое медицинское оборудование. Недостаток кадров также смогут пополнить с помощью целевой программы обучения. Ольга Барышева отметила эффективность программы по целевому обучению медиков.Кроме этого она высоко оценила вклад в развитие карельской медицины федеральных специалистов, которые проводят обучение, конференции, приезжают и работают с местными докторами на практике. Особое внимание карельской медицине уделяет врач Елена Парфенчикова.