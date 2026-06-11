Фестиваль «Воздух Карелии» будут показывать по телевизору

Два телеканала покажут выступления артистов в Петрозаводске

фото организаторов фестиваля

Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии» (0+) открылся сегодня в Песках. Гости наслаждаются солнечной, теплой погодой, а артисты начнут выступать с 16 часов.

В этом году фестиваль будут транслировать на телевидении, об этом сообщили организаторы мероприятия. Прямая трансляция с небольшой задержкой будет доступна на каналах «Большой Эфир», «Эра».

Организаторы сообщили расписание трансляций: 11 июня (четверг) 16:40-19:55 телеканал «Большой Эфир» и 20:00-23:45 телеканал «Эра»; 12 июня (пятница) 13:40-15:30 телеканал «Большой Эфир» и 15:40-23:45 телеканал «Эра»; 13 июня (суббота) 13:40-14:40 телеканал «Эра», 14:45-17:55 телеканал «Большой Эфир», 17:55-23:45 телеканал «Эра», 22:00-23:45 телеканал «Большой Эфир»; 14 июня (воскресенье) 13:45-15:10 телеканал «Эра», 15:15-18:05 телеканал «Большой Эфир», 18:10-19:20 телеканал «Эра», 20:30-22:45 телеканал «Большой Эфир».

«На выступлениях нескольких артистов трансляция осуществляться не будет, в эфире в этот момент будут показаны архивы фестиваля», - предупредили организаторы музыкального фестиваля.