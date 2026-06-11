Московские байкеры привезли на фестиваль в Карелию корги-рокера

Свой парень. На музыкальном фестивале в Песках можно встретить самого милого поклонника живой музыки

фото «Петрозаводск говорит»/ Ольга Шаталова

Мохнатый байкер из Москвы проехал сотни километров ради фестиваля в Петрозаводске. На «Воздухе Карелии» (0+) можно встретить самых необычных гостей.

Опытные байкеры, Сергей с супругой, приехали на музыкальный фестиваль из столицы. С собой они взяли Киану – обаятельный корги гоняет с ними на фестивали.

Киану хоть и молодой, но опытный рокер. Ему год и восемь, и наш «Воздух Карелии» уже шестой фестиваль в коллекции мохнатого слушателя. Ему сшили байкерский жилет и на заказ изготовили специальный шлем.

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На фестиваль москвичи добирались 4 дня. Ехали в свое удовольствие, а ночевали в палатке. По словам Сергея, в дороге собаке не так комфортно, зато на фестивалях он свой парень!

«Ему нравятся движухи, - смеется Сергей. - А может, смирился...»

Фестиваль открылся 11 июня и продлится до воскресенья.