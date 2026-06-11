Многие убежища в Карелии не готовы к приему людей в случае ЧС

Прокуратура вскрыла серьезные проблемы с готовностью убежищ и системой оповещения населения

фото «Петрозаводск говорит»

Часть защитных сооружений в Карелии не готова к каким-либо чрезвычайным ситуациям. Это следует из доклада прокуратуры о состоянии законности в Карелии в 2025 году, который изучила наша редакция. Документ вскрыл серьезные проблемы не только с состоянием разного рода укрытий, но и работой региональной системы оповещения населения.

По информации на 1 января 2026 года, на учете в главном управлении МЧС по Карелии состоит 317 защитных сооружений гражданской обороны. Это 120 убежищ, из которых 78 не готовы к приему граждан, также 96 противорадиационных укрытий, из которых 77 не могут пока использоваться по назначению. Лучше ситуация по 101 укрытию, из которых только 4 не соответствуют требованиям, предъявляемым к подобного рода защитным сооружениям. Эта информация представлена в докладе прокуратуры, который поступил в карельский парламент.

Укрытия обычно расположены в жилых домах. Недавно «Петрозаводск говорит» писал о попытках администрации Петрозаводска продать часть укрытий, расположенных в жилых домах. Петрозаводчане обратились в республиканскую прокуратуру, чтобы остановить процесс приватизации бомбоубежищ. Благодаря вмешательству прокуратуры подвалы, выполняющие функции укрытий, были сняты с торгов.

В докладе прокуратуры отмечено, что в октябре 2025 года проводилась проверка региональной системы оповещения населения. Выяснилось, что только 60% населения Карелии оповещается системой в автоматизированном или автоматическом режимах. В случае возникновения чрезвычайной ситуации или военного конфликта, считают в прокуратуре, это не позволит «своевременно и полно обеспечить безопасность населения».