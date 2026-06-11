Подсадник проверила работу неврологического отделения в Костомукше

Подразделение начало работу в Межрайонной больнице № 1 города в начале июня. Его развитие и дальнейшую модернизацию курирует вице‑премьер правительства Карелии, куратор Костомукшского округа Лариса Подсадник

Фото: ИА Республика

Открытие самостоятельного неврологического отделения стало одним из первых этапов комплексного плана развития Межрайонной больницы №1 Костомукши. Реализация этих мероприятий находится под личным контролем Ларисы Подсадник.

О запуске отделения неврологии было объявлено в мае на встрече вице-премьера и министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова с коллективом больницы. Сейчас подразделение уже функционирует под руководством заведующего Николая Королева. Он является главным внештатным реабилитологом Минздрава Карелии и, по оценке коллег, одним из сильнейших неврологов региона.

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Как рассказал Николай Королев, в отделение поступают пациенты после инсультов, а также люди с общеневрологическими заболеваниями — в том числе с рассеянным склерозом и болезнью Паркинсона. Также здесь оказывают помощь пациентам после нейрохирургических операций.

Здесь выстроена такая правильная линия, когда сначала мы лечим острый период, а потом реабилитируем больного,

— отметил Николай Королев.

Ранее пациентам, нуждающимся в восстановительном лечении, приходилось направляться в медицинские учреждения Петрозаводска или Пряжинской ЦРБ. Теперь такая помощь становится доступнее непосредственно в Костомукше и соседних районах.

В отделении работает мультидисциплинарная команда специалистов, включая инструкторов ЛФК, логопеда, физиотерапевта и массажистов. Также ведется работа по привлечению клинического психолога.

Следующим этапом развития больницы станет установка компьютерного томографа и магнитно-резонансного томографа. Костомукшская больница станет первым районным медучреждением в Карелии с собственным МРТ. Оборудование уже закуплено, ведется подготовка помещений, включая укрепление конструкций и обеспечение необходимого температурного режима.

Это современное новейшее оборудование, которое есть не во всех медорганизациях даже в Петрозаводске. Сейчас главная задача — подготовить помещения для его установки. От намерений мы в сжатые сроки перешли к делу. Как куратор округа продолжу держать все работы на постоянном контроле,

— отметила Лариса Подсадник.

Ремонтные работы начнутся в ближайшее время. Ранее в Костомукшу прибыли инженеры компании-поставщика оборудования, которые обследуют помещения для согласования технических решений совместно с местными специалистами. Также площадку осмотрели представители компании «Карельский окатыш» совместно с Ларисой Подсадник.

При поддержке компании «Северсталь» и благотворительного фонда «Доброта Севера» ранее для больницы уже было закуплено современное медицинское оборудование, включая цифровой рентген-комплекс.