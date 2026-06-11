Беспилотник уличил нерадивого хозяина на самом большом острове в Онего

На Большом Клименецком острове сельхозучасток зарос сорняками и деревьями

Иллюстративное фото: Петрозаводск говорит

В начале недели инспекторы Россельхознадзора с помощью БПЛА обследовали земельный участок сельскохозяйственного назначения на острове Большой Клименецкий, который входит в состав Кижских шхер. Участок отнесен к сельскохозяйственным угодьям, является пастбищем, отметили в ведомстве.

Как установили специалисты, сельскохозяйственное производство там не ведется - участок площадью 3244 квадратных метров полностью зарос сорняками, кустарником и деревьями.

Зарастание земельного участка приводит к деградации плодородного слоя почвы и выведению из сельскохозяйственного оборота. Кроме того, заросший участок может стать причиной пожара.

Россельхознадзор выдал владельцу участка предписание устранить нарушение.