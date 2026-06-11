До 31 градуса подскочит в пятницу столбик термометра в Карелии

К аномальной жаре добавятся дождь, гроза и порывистый ветер

Фото: Петрозаводск говорит

Специалисты карельского гидрометцентра на День России опубликовали прогноз погоды, не пообещав жителям и гостям республики, пожалуй, только снега.

Так, в пятницу, 12 июня, в Петрозаводске будет облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, днем ожидается кратковременный дождь. Ветер подует юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха в ночные часы +13, +15, днём +24, +26. Атмосферное давление будет падать

Облачно с прояснениями будет и по Карелии. Ночью на западе республики местами пойдет кратковременный дождь, днем в большинстве районов прогнозируются кратковременные дожди, местами ливни и грозы.

Ветер юго-восточный, восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +10, +15, днём +21, +26, местами на юге воздух раскалится до +31 градуса.