Врач назвала вредные для употребления в жару продукты и напитки

Россиян призвали исключить из рациона жирную и жареную пищу и алкоголь

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Главный врач московской поликлиники №220 Анна Косенкова рассказала о том, от каких продуктов и напитков стоит отказаться в жару. Слова специалиста приводит РИА Новости.

Как отметила медик, в летний зной не стоит есть жареную, жирную и копченую пищу, поскольку она создает дополнительную нагрузку на организм. Сладкая газировка только усилит жажду, а алкоголь и крепкий кофе вызывают обезвоживание организма.

В жару лучше отдавать предпочтение чистой воде, минералке или зеленому чаю, а также овощам и фруктам, богатым влагой и калием - особенно огурцам, томатам, листовому салату, шпинату и другой зелени. Также можно есть кисломолочные продукты и легкую белковую пищу - нежирный кефир и творог, рыбу, курицу.

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