Дороги Петрозаводска «покраснели» и «пожелтели»

Город встал в пробках - проехать можно, но водителям придется набраться терпения

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Пробки сковали дороги карельской столицы. Самая напряженная обстановка, судя по сервису «Яндекс пробки» в центре города – на улицах Правды, Пушкинская, Куйбышева, проспекте Ленина. Вероятно, сказывается короткий рабочий день перед длинными выходными. На улице Шотмана тоже обычный для вечернего часа-пик затор.

Стоят Лесной проспект, Лососинское и Шуйское шоссе. Покраснела и улица Новосулажгорская, но это может быть связано с закрытым железнодорожным переездом.

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Улица Зайцева и Соломенское шоссе тоже в желтом цвете. Шоссе «стоит» до поворота на улицу Пески, где сегодня открылся фестиваль «Воздух Карелии». Завтра в Соломенное и Заозерье хлынет основная масса дачников, так что пробки, ожидаемо, будут.