Россиянки стали рожать по-новому

В России стали использовать новые технологии как часть расслабляющей терапии во время схваток

Фото: стопкадр

Россиянки стали рожать в виртуальной реальности, пишет Lenta.Ru.

Некоторые роддомы начали закупать VR-очки, чтобы облегчить боль рожениц, которым нельзя ставить эпидуральную анестезию. Благодаря очкам во время схваток женщины наблюдают за природой. Чтобы усилить эффект, им иногда включают медитации, к которым можно добавить дыхательные практики или гипнотерапию.



По задумке такие методы должны помочь россиянкам меньше концентрироваться на боли. Одна из рожениц рассказала, что наблюдала через VR-очки за подводным миром, поэтому смогла немного отвлечься и расслабиться.



Однако не всем нравится девайс — женщины жалуются, что гаджет слишком тяжёлый и давит на лицо, отмечается в источнике.