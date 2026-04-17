Сфера здравоохранения – в приоритете новой программы «Единой России»

Одно из направлений народной программы – развитие здравоохранения, укрепление семейного здоровья и формирование здорового образа жизни. Партия формирует документ совместно с жителями Карелии, представителями общественных организаций и экспертного сообщества.

На тематической площадке «Здоровая семья» подвели итоги реализации программы за последние 5 лет. Модератором обсуждения выступила председатель Петрозаводского городского совета главный врач Городской детской поликлиники № 1 Надежда Дрейзис.

Основными спикерами выступили депутат Законодательного собрания Карелии директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования республики Алексей Хейфец и депутат Законодательного собрания Карелии главный врач Городской поликлиники № 4 Ольга Билко, директор Спортивной школы олимпийского резерва № 3 имени Е.В. Эховой Александр Кишкин.

Благодаря федеральным и региональным проектам и программам, поддержанных «Единой Россией», удалось добиться серьезных изменений. В 2021-2025 годах построено несколько крупных медицинских объектов, включая новое приемное отделение Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи и поликлинику в микрорайоне Кукковка. Проведен капитальный ремонт на 119 объектах здравоохранения. Открыты 25 фельдшерско-акушерских пунктов и 12 врачебных амбулаторий. Медицинские организации получили почти 4000 единиц современного оборудования, в том числе для реабилитации, и передвижные медицинские комплексы. 36000 пациентов смогли воспользоваться высокотехнологичной медицинской помощью в федеральных клиниках и в специализированных медицинских организациях на территории республики. Тысячи пациентов спасены благодаря санитарной авиации. Программы «Земский доктор» / «Земский фельдшер» в районы и округа привлекли 314 специалистов. В настоящее время по целевым договорам получают медицинскую профессию 946 студентов вузов и колледжей.

За пять лет проделана большая работа по улучшению качества и доступности медицинской помощи взрослым и детям, в том числе профилактических мероприятий.

Ольга Билко отметила заметный рост вовлечённости жителей в профилактические мероприятия: если в 2021 году в них участвовали 22 % населения Карелии, то с 2024 года этот показатель ежегодно превышает 70 %. По словам врача, профилактика помогает вовремя выявлять факторы риска, сохранять здоровье и способствует рождению здоровых детей.

Александр Кишкин подчеркнул успехи в развитии спортивной инфраструктуры республики: растёт число беговых клубов и любителей лыжных видов спорта, проводятся массовые мероприятия для людей всех возрастов и семей, увеличивается количество участников комплекса «Готов к труду и обороне».

Участники сошлись во мнении, что концепция «здоровой семьи» охватывает не только медицинскую помощь, но и укрепление семейных ценностей, воспитание, возможности для спорта и семейного досуга, а также условия для активного долголетия.

На площадке «Здоровая семья» выработаны предложения в новую народную программу «Единой России», направленные на обеспечение доступности медицинской помощи и создание условий для сохранения и укрепления здоровья граждан.

В проект программы на 2026-2030 годы войдут строительство новых объектов здравоохранения, проведение капитальных ремонтов в медицинских организациях, оснащение их современным оборудованием, передвижными медицинским комплексами и санитарным автотранспортом, использование санитарной авиации для оказания экстренной медицинской помощи.

Отдельными пунктами внесены предложения об оснащении оборудованием Детской республиканской больницы имени И.Н. Григовича и Республиканского перинатального центра имени К.А. Гуткина для улучшения качества медицинской помощи детям, строительство в республике онкологического диспансера и создание новых спортивных объектов.

Фото: Министерство здравоохранения Республики Карелия.