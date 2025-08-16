16 августа 2025, 16:30
Должников будут ловить прямо на дороге в Лахденпохье
Профилактическое мероприятие пройдет 18 и 22 августа
Фото: freepik
За два дня в Лахденпохье выявят водителей, которые не оплатили штрафы вовремя. Об этом предупреждает местный паблик «Лахденпохья Live».
За неуплату штрафа водителям грозит административный штраф в двукратном размере суммы ранее неоплаченного штрафа. Другой мерой наказания являются административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок до 50 часов.
Всего с начала года в Лахденпохье составили 56 административных дел из-за несвоевременно оплаченных штрафов. © «Петрозаводск говорит»