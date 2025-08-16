Петербуржцы притворились полицией и обворовали людей

Четверо петербуржцев остановили друзей, посадили в машину и представились полицией. Злоумышленники заставили молодых людей отдать деньги и телефон, после пострадавшие написали заявление, сообщила «Фонтанка».

Двух друзей насильно усадили в машину, где сразу же отобрали 7 тысяч рублей. Жертвам предложили: или они дают 200 тысяч, или на них заводят уголовное дело о хранении наркотиков. У молодых людей не было столько денег, поэтому незнакомцы увезли их и под угрозой ножа заставили отдать телефон.

Теперь уже настоящая полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. © «Петрозаводск говорит»