Жильца полностью сгнившего дома переселили после требования прокурора

Мужчина в Сегежском районе проживал в муниципальном помещении, которое полностью сгнило. Нормальное жилье ему дали после прокурорской проверки, сообщили в надзорном ведомстве Карелии.

Стены в доме деформировались, печные трубы тоже, пол просел больше чем на 10 сантиметров, печь треснула. Несущие конструкции сгнили, так что квартира была непригодна для проживания.

Районная прокуратура внесла представление и потребовала устранить нарушения закона. Обитателю аварийной квартиры дали временно другое жилое помещение. // фото: lbrownstone/ pixabay.com