04 сентября 2023, 18:38
Закрывшего своим телом офицера участника СВО похоронили в Карелии
Илью Онуфрийчука проводили в последний путь в Сортавальском районе
С погибшим военнослужащим простились сегодня в Карелии. О похоронах Ильи Онуфрийчука рассказал на своей странице ВКонтакте глава администрации Сортавальского района Леонид Гулевич.
Напомним, военнослужащий погиб 22 августа. Он своим телом во время обстрела прикрыл офицера.
- Уходят парни лучшие, смелые, готовые жертвовать собой ради других. А мы только потом узнаем, что рядом с нами жили герои!
– сказал Гулевич.
Он выразил соболезнования родным и близким Ильи и обещал хранить о нем память. // фото: Леонид Гулевич/ВКонтакте