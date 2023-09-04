Закрывшего своим телом офицера участника СВО похоронили в Карелии

С погибшим военнослужащим простились сегодня в Карелии. О похоронах Ильи Онуфрийчука рассказал на своей странице ВКонтакте глава администрации Сортавальского района Леонид Гулевич.

Напомним, военнослужащий погиб 22 августа. Он своим телом во время обстрела прикрыл офицера.

- Уходят парни лучшие, смелые, готовые жертвовать собой ради других. А мы только потом узнаем, что рядом с нами жили герои!

– сказал Гулевич.

Он выразил соболезнования родным и близким Ильи и обещал хранить о нем память. // фото: Леонид Гулевич/ВКонтакте