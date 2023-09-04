Прокурор Карелии лично примет жителей Прионежья

Прокурор Карелии Дмитрий Харченков проведет личный прием в Прионежском районе. Встреча пройдет 11 сентября, в понедельник, сообщили в надзорном ведомстве республики.

- Для наиболее полного и эффективного решения вопросов, требующих проверки, гражданам целесообразно иметь на руках заявление с указанием основных доводов, на которые хотели бы получить исчерпывающий ответ,

- сказано в информации на официальном сайте.

Записаться на встречу следует предварительно. Приходить нужно с 11:30 до 13:00 в дом № 25 на Пионерской улице в селе Деревянное. // фото: Sponchia/ pixabay.com