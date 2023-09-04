Погрузчик задел провода и оставил петрозаводчан без троллейбусов

Эвакуатор в Петрозаводске 4 сентября перевозил грузовик и повредил троллейбусные провода. Это случилось на пересечении проспекта Александра Невского и улицы правды, сообщили в группе ПМУП «Городской транспорт» ВКонтакте.

Электросети в результате оказались повреждены, это было примерно в 12:49. Виновник аварии уехал, пришлось вызывать наряд ДПС и фиксировать нарушение ДТП.

Почти в течение часа в этом месте не ходили троллейбусы. Движение восстановили только к 13:40. // фото: скриншот видео «Ситилинк»