Пассажиров предупредили об изменении расписания некоторых автобусов

Расписание некоторых пригородных автобусов изменится с 5 сентября, предупредили в Карелавтотрансе. Речь идет об автобусах на Падозеро и Кутижму. Изменения касаются времени прибытия в пункт назначения.

Рейс №104/106-а отправлением в 08:30 прибудет на остановочный пункт «Падозеро 28 км» в 09:25 вместо 09:35. Рейс №106-а/104 отправлением в 19:45 прибудет на остановочный пункт «Кутижма» в 20:45, а не 20:35, в деревню Падозеро - в 21:05 (был 20:55) и - Падозеро 28 км в 21:25 (был 21:15). // фото unsplash.com/ Ash Gerlach