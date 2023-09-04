Бухгалтеру в Карелии готовы платить 350 тысяч рублей в месяц

Зарплату в 300-350 тысяч рублей в Петрозаводске готовы предложить бухгалтеру. Вакансия появилась в базе управления труда и занятости Карелии 30 августа.

Столь высокую заработную плату предлагает федеральное государственное казенное учреждение «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Карелия». В базе значится, аж, 8 вакантных мест.

Работнику нужно знать бюджетный учет и иметь высшее образование по направлению финансы и экономика. В обязанности бухгалтера будет входить работа в 1С:8.3Бухгалтерия, обработка документов на поступление, выбытие и списание основных средств и материальных запасов. Придется работать с контрагентами по выставлению счетов, обработке выписок, составлению финансовой отчетности.

Для сравнения той же организации требуются полицейские, но за работу платить готовы в разы меньше – от 30 до 50 тысяч рублей. Работать нужно будет в Медвежьегорске. // фото freepik.com/ Azer Baijan Stockers