Паспортная служба в Петрозаводске больше не выдает справки

Все постановки и снятия с регистрационного учета проходили ранее через Паспортную службу на Гоголя в Петрозаводске. Там можно было за платно получить различные справки, теперь такой возможности нет. Об этом сообщила в своем аккаунте в соцсети временно исполняющая обязанности главы Петрозаводска Инна Колыхматова.

«Государственные органы не вправе запрашивать у граждан справки, связанные с регистрационным учетом - эта информация ими запрашивается через систему межведомственного электронного взаимодействия»,

- написала врио мэра.

С 2018 года услуги, связанные с регистрационным учетом, стало возможно получить в дистанционно через Единый портал государственных и муниципальных услуг или в МФЦ.

С января 2023 года передача данных от органа, ведущего регистрационный учет не предусмотрена законом, а с августа технически невыполнима из-за перехода на новое программное обеспечение. Паспортная служба оказалась лишена возможности для пополнения базы новыми данными о проживающих в Петрозаводске, выдавать справки она также не может. Это не касается архивных документов, их петрозаводчане все еще могут получить в паспортном столе. // фото «Петрозаводск говорит»