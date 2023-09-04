Глава Карелии обсудит состояние дорог и мостов в прямом эфире

Глава Карелии Артур Парфенчиков и министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК Сергей Щебекин в прямом эфире ответят на вопросы жителей в рамках проекта «ЦУР объясняет». В частности, спикеры обсудят ремонт дорог и мостов в республике.

Вопросы по теме можно задать заранее: в комментариях под анонсом прямого эфира в паблике «ЦУР Республики Карелия» во «ВКонтакте» и под постом на странице Артура Парфенчикова.

Трансляция пройдет во вторник, 5 сентября, в 18.00.

«ЦУР объясняет» – информационный проект, в котором министры, заместители министров и главы муниципалитетов отвечают на волнующие граждан вопросы о соцзащите, образовании, здравоохранении, поддержке предпринимательства, строительстве, благоустройстве и ЖКХ, экологии и ТКО, транспорте, дорожном хозяйстве и энергетике.