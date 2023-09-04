Стихийную свалку ликвидировали в Сортавальском районе

В Северном Приладожье в районе линии электропередачи обнаружили свалку. На земле валялись куски утеплителя, доски, полиэтилен.

1 сентября мусор со стихийной свалки убрали работники сортавальского лесничества, сообщили в региональном минприроды. Для вывоза собранных в мешки отходов потребовался прицеп. Место расчистили.

Всего собрали восемь кубометров мусора. Тех, кто устроил несанкционированную свалку, не нашли. // иллюстративное фото «Петрозаводск гвоорит»