04 сентября 2023, 15:09
Стихийную свалку ликвидировали в Сортавальском районе
Неизвестные сбрасывали отходы под ЛЭП
В Северном Приладожье в районе линии электропередачи обнаружили свалку. На земле валялись куски утеплителя, доски, полиэтилен.
1 сентября мусор со стихийной свалки убрали работники сортавальского лесничества, сообщили в региональном минприроды. Для вывоза собранных в мешки отходов потребовался прицеп. Место расчистили.
Всего собрали восемь кубометров мусора. Тех, кто устроил несанкционированную свалку, не нашли. // иллюстративное фото «Петрозаводск гвоорит»