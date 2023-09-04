Более 400 забытых вещей вернули пассажирам на вокзале Петрозаводска

С начала года пассажирам было возвращено более 400 вещей, забытых на вокзале Петрозаводска или в поездах дальнего следования. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Как отметили в ОЖД, чаще всего люди забывают в поездах мобильные телефоны, другие гаджеты, документы, банковские карты, одежду и детские игрушки. Но случились и необычные находки - пассажирам возвращали детскую коляску и металлическую трость.

Пассажирам напомнили, что поиск забытых вещей возможен в течение 30 дней с момента начала поездки. // Фото «Петрозаводск говорит»