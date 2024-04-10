Иск прокуратуры против экс-депутата Карелии рассмотрят в Питере

Текст и фото: Антонина Кябелева

На огороженный забором, камнями и колючей проволокой мыс Сальнов в Петрозаводске в местечке Сайнаволок журналисты нашего издания наткнулись летом 2022 года. После долгой переписки с самыми разными органами власти выяснилось, что за высоким забором, скрывающим особняк, причальные сооружения, старательно выкошенную лужайку со скамейками и другими рекреационными сооружениями, отдыхает известный в Карелии бизнесмен, экс-депутат Законодательного собрания Карелии Вячеслав Смородин.

Наше издание не раз рассказывало о скандальном захвате берега Онежского озера, пытаясь добиться реакции правоохранительных и контролирующих органов.

В 2024 году Карельский межрайонный природоохранный прокурор наконец-то обратился в суд в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц. Смородина пытаются через суд заставить освободить берег Онежского озера от безобразных конструкций, за которыми экс-депутат устроил себе «красивую жизнь». Но влиятельному бизнесмену удалось затянуть процесс.

Бывший депутат не только воздвиг забор, огородив тем самым проход граждан по берегу озера, но фактически захватил 12,2 тысячи квадратных метров не принадлежащей ему земли. К такому выводу в 2022 году пришли специалисты карельского управления Росреестра. Согласно их заключению, площадь территории, огражденная забором, составляет 13 795 квадратных метров, а декларированная площадь земельного участка, который принадлежит бизнесмену, составляет всего 1 500 квадратных метров.

Другими словами, Смородин незаконно увеличил свои владения, «прирезав» себя территорию, которая в 8 раз превышает земельный участок, принадлежащий ему на праве собственности.

О недопустимости нарушения законодательства Смородина предупредили в Росприроднадзоре еще в 2022 году, предоставив для демонтажа незаконного ограждения два месяца.

Но забор не только не исчез, а, напротив, его усилили. Причем работы провели прямо в зоне 20-метровой береговой полосы. «Свежие» бетонные блоки с выходящими из них деревянными столбами словно демонстрируют откровенное пренебрежение к действующему законодательству.

В сентябре 2023 года специалисты Росреестра повторно выехали в Сайнаволок и вновь установили нарушения. Специалисты управления Росприроднадзора тоже посетили район мыса Сальнов, чтобы проверить исполнение своего прошлогоднего предостережения. Вновь были направлены предостережения. Владельца участка даже оштрафовали на 5 тысяч рублей, что вряд ли хоть как-то омрачило настроение бизнесмена.

Так могло тянуться годами. Обращение природоохранного прокурора в суд является единственным реальным механизмом, который мог бы заставить нарушителя освободить от ограждений территорию общего пользования.

В определении Петрозаводского городского суда сказано, что прокурор настаивает на том, что Смородин самовольно занял территорию за пределами своего участка. Указано также, что берег озера огорожен деревянным забором и металлической конструкцией с колючей проволокой «в урез водного объекта».

Прокуратурой установлено, что за забором оказались земли населенных пунктов с видом разрешенного использования — парки отдыха, благоустройство территории. Вячеслав Смородин самовольно использует и береговую полосу Онежского озера.

Прокурор считает, что с ответчика необходимо взыскать в качестве необоснованного обогащения 1,363 миллиона рублей.

Представитель Смородина настаивал, что дело необходимо передать по месту регистрации ответчика, то есть в Санкт-Петербург. Суд удовлетворил ходатайство и передал дело для рассмотрения в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга.

Кстати, в Красногвардейском районном суде на 5 июня уже назначено рассмотрение другого иска, который Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора предъявило Смородину с требованием восстановить доступ к Онежскому озеру и устранить ограждение. Мы будем следить за этой историей.