Узнали, что грозит экс-депутату, который захватил мыс на берегу Онего

Текст и фото: Антонина Кябелева

Те, кто любит гулять в Сайнаволоке в Петрозаводске, наверняка видели в районе мыса Сальнов ограду, перекрывающую проход по берегу Онежского озера. Летом 2022 года журналисты нашего издания тоже столкнулись с удивительной картиной: береговая полоса в районе мыса с одной стороны была перегорожена забором, переходящим в металлическую ограду с колючей проволокой, а с другой стороны вдоль озера тянулась деревянная ограда, завершающаяся булыжниками и колючей проволокой.

С тех пор мы пытаемся разобраться, как, вообще, такое возможно. Регулярно направляем обращения в самые различные инстанции, начиная от управления Росреестра и заканчивая полицией, инициируем проверки, получаем ответы и не перестаем удивляться.

В конце 2023 года мы решили подвести очередной промежуточный итог наших попыток освободить берег озера от незаконных притязаний.

Летом за оградой не трудно рассмотреть красивый особняк, аккуратно выстриженную траву, причал. Огромная ухоженная территория явно не соответствует внешнему облику непрезентабельной деревянной ограды, которая охраняет от гуляющих здесь граждан всю эту красоту.

Еще в 1998 году тогдашний мэр Петрозаводска Андрей Демин издал постановление, согласно которому один гражданин предоставил другому по нормативной цене в частную собственность земельный участок и находящийся на нем дом.

С согласия Демина площадь земельного участка была увеличена с 600 до 1500 квадратных метров.

Речь идет о земельном участке с кадастровым номером 10:01:0180111:1, границы которого до сих пор не определены.

С самого начала у нас была информация, косвенно подтверждающая, что владельцем земельного участка и дома является известный бизнесмен, экс-депутат Законодательного собрания РК Вячеслав Смородин. Нам удалось связаться с ним по телефону, и он подтвердил, что купил дом и земельный участок, а затем начал его реконструировать. Необходимость возведения забора он объяснил строительными работами и нежеланием видеть граждан, который «гадят» возле его особняка. Судя по нашей беседе, убирать ограду Смородин не собирался.

Вячеслав Смородин тогда умолчал о том, что, воздвигнув забор, он фактически захватил 12,2 тысячи квадратных метров чужой территории. Точнее территории, которая относится к землям населенных пунктов, то есть принадлежит всем нам. К такому выводу еще в 2022 году пришли специалисты карельского управления Росреестра, которые провели проверку и установили, что площадь территории, огражденная деревянным забором, составляет 13 795 квадратных метров. А декларированная площадь земельного участка с кадастровым номером 10:01:0180111:1 составляет 1 500 квадратных метров.

Нетрудно сосчитать, что Смородин незаконно «отхватил» территорию, которая в 8 раз превышает земельный участок, принадлежащий ему на праве собственности.

После обращений в Росприроднадзор там тоже провели проверку и, естественно, установили, что деревянный забор и металлическая конструкция с колючей проволокой «препятствуют свободному доступу граждан вдоль берега Онежского озера». Судя по письму из Росприроднадзора, ведомство предостерегло «правообладателя земельного участка» о недопустимости нарушения требований Водного кодекса РФ. На исполнение данного предостережения было отведено два месяца. Другими словами, забор должен был исчезнуть к середине ноября 2022 года.

Спустя десять месяцев после того, как все преграды должны были исчезнуть, мы вновь посетили Сайнаволок. Забор стоял на прежнем месте. Мало того, деревянную ограду серьезно укрепили бетонными конструкциями. Причем работы провели прямо в зоне 20-метровой береговой полосы. «Свежие» бетонные блоки с выходящими из них деревянными столбами словно демонстрировали откровенное пренебрежение к действующему законодательству.

Нам вновь пришлось обращаться и в прокуратуру, и в Росреестр, и в Росприроднадзор.

Из Карельской природоохранной прокуратуры ответили, что в сентябре 2023 года специалисты Росреестра повторно выехали в Сайнаволок и вновь установили нарушения. Специалисты управления Росприроднадзора тоже посетили район мыса Сальнов, чтобы проверить исполнение своего прошлогоднего предостережения.

«В адрес нового собственника направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, установленных ст.6 Водного кодекса Российской Федерации»,

- сказано в ответе прокуратуры.

В данном ответе не содержится ничего существенного, кроме фразы «в адрес нового собственника». Разгадку этой фразы мы нашли в письме из Росприроднадзора. Как выяснилось, земельный участок с кадастровым номером 10:01:0180111:1 на момент проведения проверки 18 июля 2022 года «был предоставлен на праве собственности физическому лицу Смородину Сергею Вячеславовичу», то есть сыну Вячеслава Смородина. Именно сыну экс-депутата 12 сентября 2022 года было вынесено предостережение о недопустимости нарушения требований.

Фокус в том, что на тот момент Сергей Смородин уже не являлся собственником участка. Во всяком случае, так следует из письма Росприроднадзора: 25 июля 2022 года новым собственником стал Смородин Вячеслав Викторович. В этом месте были бы уместны длительные аплодисменты: земельный участок меняет собственников быстрее, чем органы власти успевают посылать свои предостережения.

И ведь не придерешься. Отправили предостережение не тому собственнику, сами виноваты. Если иметь много родственников, можно вообще годами увиливать от претензий со стороны государства.

В октябре 2023 года пришел очередной ответ из управления Росреестра по РК. В нем указано, что при очередной проверке выявлено самовольное занятие и использование территории, превышающей площадь земельного участка с кадастровым номером 10:01:0180111:1, а правообладатель земельного участка приглашен в управление «для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении».

На днях мы получили официальный ответ о том, что владелец земельного участка с кадастровым номером 10:01:0180111:1 оштрафован на 5 тысяч рублей. Это минимальная сумма штрафа, предусмотренная ст.7.1 КоАП РФ (Самовольное занятие земельного участка).

Если Вячеслав Смородин еще не переоформил право собственности на землю на кого-то другого, то можно представить, насколько смешным ему показался этот штраф. Такие штрафы он может платить ежедневно и не заметить, что у него увеличились расходы.

И еще. Согласно предписанию Росреестра, устранить нарушение, то есть убрать забор и освободить самовольно захваченную землю, теперь предлагается до 20 октября 2024 года!

Другими словами, почти весь следующий год можно вообще не беспокоиться по поводу проверок и спокойно наслаждаться живописным видом на Онежское озеро вдали от посторонних глаз. А там, глядишь, все забудут о мысе Сальнов.

Итак, что будет в нашем правовом государстве, если захватить мыс на берегу Онежского озера, огородить его забором и устроить за оградой красивую жизнь на чужой земле? Ответ: ничего не будет! В крайнем случае прилетит штраф в 5 тысяч рублей. Остается только выяснить, это правило действует для всех или только для крупных бизнесменов и бывших депутатов?

Интересно, прокуратура, Росприроднадзор, полиция, Росреестр реагировали бы точно также, если бы какой-нибудь Иван Иванович Иванов по специальности слесарь прирезал бы себе кусок берега Онежского озера и перегородил проход по песчаному пляжу? Если да, то представляете, какие возможности открываются в Карелии перед не уважающими закон гражданами…