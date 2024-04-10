Со здания в центре Петрозаводска падают куски штукатурки

Ходить по проспекту Ленина в Петрозаводске небезопасно. Об этом горожан предупредили в ЕДДС.

Со стены дома № 36 падают куски штукатурки. Они валятся вниз над входом в магазин «Кодак».

- Будьте внимательны и осторожны!

– попросили петрозаводчан.

Информацию передали для проверки и принятия мер в отвечающую за состояние этого здания компанию «Доверие». // иллюстративное фото: «Подслушано в Птз»/ВКонтакте