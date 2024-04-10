Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в эту пятницу

Жители Карелии смогут узнать о рабочих местах региона на Всероссийской ярмарке вакансий, которая состоится в пятницу, 12 апреля. Мероприятие анонсировало Управление труда и занятости Карелии в своем сообществе в соцсетях.

В ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей» примут участие более 100 работодателей региона. Мероприятия будут проходить с 10 утра во всех кадровых центрах Карелии.



Пример удачного трудоустройства показывает Оксана Димитрова, основатель студии «Особенная красота», которая состоит из людей с инвалидностью. Чтобы узнать больше о трудоустройстве людей с ограниченными возможностями, о том, как сделать для них условия труда более комфортными и о том, как получить финансовую поддержку от службы занятости, Оксана Димитрова в прошлом году посетила Всероссийскую ярмарку вакансий, позже создала 4 новых рабочих места в студии, получив на оснащение каждого по 100 тыс. рублей.



В прошлом году после Всероссийской ярмарки трудоустройства я создала рабочие места для людей с инвалидностью по таким специальностям, как парикмахер, мастер маникюра, массажист и администратор. Сейчас в студии трудятся 12 сотрудников. Служба занятости всегда информирует о новых программах, связанных с трудоустройством людей с инвалидностью. Это помогает держать руку на пульсе,

– рассказала Оксана Димитрова

Актуальную информацию о предстоящей ярмарке вакансий можно найти по ссылке. По вопросам участия можно обратиться также на горячую линию по номеру (8-814-2)55-91-58.

Если и вы хотите сменить или найти работу, то актуальную информацию о ярмарках вакансий и развитии своего дела можно найти в госпаблике Управления труда и занятости Республики Карелия.

//Фото: Управление труда и занятости Карелии