10 апреля 2024, 16:41
Из-за паводка состояние Лососинки и Неглинки взяли под особый контроль
Паводковую обстановку в Петрозаводске мониторят постоянно
Лед и снег на водоемах в Петрозаводске тает очень активно, поэтому городские власти постоянно следят за состоянием рек. Об этом рассказала мэр Инна Колыхматова.
- Поручила вести постоянный мониторинг паводковой обстановки,
- заявила она.
Сегодня специалисты оценили состояние Лососинки и Неглинки. Проверили места традиционных подтоплений и заторов. На Неглинке осмотрели Деповский мост и участок около спорткомплекса «Луми», а на Лососинке –Пименовский и Лобановский мосты.
- Все силы и средства находятся в режиме повышенной готовности, продолжаем мониторить состояние рек, находимся в постоянном контакте с коллегами из минприроды Карелии, ГИМС и других ведомств, - отметила мэр. // фото: Инна Колыхматова