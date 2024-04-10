Из-за паводка состояние Лососинки и Неглинки взяли под особый контроль

Лед и снег на водоемах в Петрозаводске тает очень активно, поэтому городские власти постоянно следят за состоянием рек. Об этом рассказала мэр Инна Колыхматова.

- Поручила вести постоянный мониторинг паводковой обстановки,

- заявила она.

Сегодня специалисты оценили состояние Лососинки и Неглинки. Проверили места традиционных подтоплений и заторов. На Неглинке осмотрели Деповский мост и участок около спорткомплекса «Луми», а на Лососинке –Пименовский и Лобановский мосты.

- Все силы и средства находятся в режиме повышенной готовности, продолжаем мониторить состояние рек, находимся в постоянном контакте с коллегами из минприроды Карелии, ГИМС и других ведомств, - отметила мэр. // фото: Инна Колыхматова