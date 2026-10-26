Новый светофор планируют установить на въезде в Петровскую Слободу

В районе продолжается комплексное развитие инфраструктуры. Новый объект поможет снизить риски на оживлённом перекрёстке и повысит безопасность движения

Фото: Охта Групп Карелия

На перекрёстке улиц Казарменской и Правды появится новый светофор — его установка намечена на 2027 год. Светофор поможет упорядочить движение на въезде в Петровскую Слободу и сделает дорогу безопаснее и для водителей, и для пешеходов.

Петровская Слобода активно развивается: район формируется как цельный городской район. Застройщик — компания «Охта Групп Карелия» — комплексно подходит к освоению пространства: возводит жильё и одновременно обустраивает прилегающие территории, создаёт прогулочные зоны и развивает повседневную инфраструктуру. Новый светофор органично дополнит эту среду.

Параллельно продолжается развитие и других объектов района. До конца 2026 года планируется открыть новый пешеходный мост через Лососинку и установить две зарядные станции для электромобилей.

Так, шаг за шагом, Петровская Слобода становится более связанной, удобной и современной частью центра Петрозаводска — местом, где комфорт повседневной жизни складывается не только из качества жилья, но и из продуманной городской среды вокруг.

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Узнать больше о Петровской Слободе и развитии района можно на сайте застройщика или в офисе продаж «Охта Групп Карелия» на Литейной площади, 5 в Петрозаводске. Телефон 56-45-89.

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