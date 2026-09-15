В Петрозаводске отремонтировали дороги по наказам избирателей

Завершен ремонт дорог в Октябрьском микрорайоне

фото: Петрозаводск говорит

Ремонт улиц Кондопожской, Онежской и Кондопожского проезда завершён. Работы выполнены в рамках исполнения наказов избирателей депутата Петросовета Максима Трувалёва, который добился включения данных участков в перечень приоритетных объектов на текущий год.

Максим Трувалёв поблагодарил жителей за активное участие в формировании плана работ:

«Совместная работа с горожанами позволяет определять наиболее проблемные участки и своевременно принимать меры».

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Асфальтовое покрытие уложено при оптимальных погодных условиях, качество работ соответствует нормативам. В результате улучшена транспортная доступность и безопасность дорожного движения в микрорайоне.