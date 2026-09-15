Бывшего таможенника на новой работе проверила прокуратура Карелии

Надзорное ведомство нашло нарушения антикоррупционного законодательства

Фото: Петрозаводск говорит

Карельская транспортная прокуратура следит за исполнением закона о противодействии коррупции при приеме на работу бывших госслужащих.

На этот раз надзорный орган нашел нарушения в одной из коммерческих организаций региона, которая приняла на работу бывшего сотрудника Карельской таможни.

Нарушение заключалось в том, что работодатель в 10-дневный срок не сообщил о заключении трудового договора по прежнему месту службы таможенника, как положено по законодательству.

За незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры организация устранила нарушения.