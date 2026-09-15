В Петрозаводске открыли Центр общественного наблюдения за выборами

Его эксперты будут следить за голосованием и оперативно реагировать на нарушения

Фото: Общественная палата Карелии

14 сентября на базе Общественной палаты Карелии начал работу Центр общественного наблюдения за выборами. На протяжении всех трех дней голосования - 18, 19 и 20 сентября - за ходом избирательного процесса будут следить заслуженные юристы республики и ведущие правоведы. К ним присоединятся представители общественности, политических партий и кандидатов: при выявлении нарушений они отреагируют незамедлительно.

В центре установлена видеостена - с ее помощью наблюдатели в онлайн-режиме отслеживают обстановку на избирательных участках. Там, где постоянную трансляцию организовать технически невозможно, организуют видеофиксацию, а записи будут передавать в Центр общественного наблюдения. Если появятся жалобы или возникнут конфликтные ситуации, эксперты изучат видеоматериалы и дадут им правовую оценку.

Как отметил руководитель Штаба общественного наблюдения за выборами Александр Баталин, центр проработает все три дня голосования. Наблюдение стартует в 8:00, когда открываются участки, и завершается в 20:00, когда они закрываются. Исключением станет заключительный день - 20 сентября, когда эксперты и наблюдатели продолжат работу до полуночи.

18, 19 и 20 сентября жителям Карелии предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания республики, а в Петрозаводске и Костомукше - дополнительно определить новые составы местных советов.