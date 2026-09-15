В Карелии модернизируют системы водоснабжения благодаря нацпроекту

В этом году на обновление сетей водоснабжения и водоотведения в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» из федерального бюджета направили 186,1 млн рублей

Фото: Минстрой РК

С 2022 года при участии Фонда развития территорий (ФРТ) в России обновили 910 объектов водоснабжения и проложили около 3 тысяч км сетей. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, коммунальные системы модернизируют за счёт инфраструктурных бюджетных, специальных казначейских и казначейских инфраструктурных кредитов, а также льготных займов.

Как отметил гендиректор фонда Василий Купызин, только с помощью инфраструктурных кредитов по всей стране модернизировали 128 объектов, включая 656,8 км сетей.

Хуснуллин также подчеркнул, что к 2030 году нацпроект «Инфраструктура для жизни» должен повысить качество коммунальных услуг для 20 млн россиян.

В Карелии в 2025 году благодаря федеральной поддержке модернизировали 16 объектов ЖКХ — сети тепло- и водоснабжения. Работы велись в Кондопоге, Кеми, Суоярви, Ведлозере, Сегеже, Лоухи, Костомукше и Питкяранте.

В этом году замену и ремонт сетей водоснабжения и водоотведения проводят в Боровом, Питкяранте, Пудоже, Рабочеостровске, Пряжинском и Прионежском районах, Сортавальском округе, Лахденпохье и посёлке Муезерский. На эти цели по проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» направили 285,2 млн рублей: 186,1 млн — федеральные средства по нацпроекту, ещё 99,1 млн — из бюджета республики.

Повышение качества коммунальных услуг, в том числе водоснабжения, ФРТ и Минстрой России держат на постоянном контроле.