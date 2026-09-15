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15 сентября 2026
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Мир

Актер Юра Борисов получил роль в голливудском фильме

Российский артист будет сниматься в фильме Сальмы Хайек
камера и кинопленка в бобине лежат на столе
Фото: Алиса ИИ

Российский актер Юра Борисов получил роль в фильме Сальмы Хайек. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным источника, Борисов сыграет в голливудском фильме, который получил название «Арена». Партнершей нашего артиста по съемочной площадке станет звезда кино Кара Делевинь. Одним из продюсеров проекта числится Анджелина Джоли.

Сама Сальма Хайек назвала свой новый фильм «невероятной историей запретной любви». Когда начнутся съемки картины - не уточняется.

Ранее сообщалось о том, что у известного российского дрессировщика случился приступ аритмии.

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