В Карелии будут судить бывшего адвоката

Экс-адвокат вмешался в предварительное расследование в Суоярвском округе

Фото: «Петрозаводск говорит»

44-летний житель Петрозаводска, имевший статус адвоката, обвиняется во вмешательстве в предварительное расследование. Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

По данным источника, мужчина, используя свой статус, забрал у подзащитного телефон с имевшимися в нем доказательствами правонарушения и покинул кабинет следователя. Своими действиями петрозаводчанин помешал ходу предварительного расследования.

Уголовное дело с утвержденным прокурором Суоярвского округа обвинительным заключением направлено в суд, который решит дальнейшую судьбу экс-адвоката.