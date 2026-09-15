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15 сентября 2026
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Погода

Жителям западных районов Карелии синоптики обещали дождь

16 сентября местами в Карелии на почве ожидаются заморозки до -2 °С
капли дождя
Фото: «Петрозаводск говорит»

Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике в среду, 16 сентября.

По прогнозам синоптиков, в среду в республике ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем по западным районам местами небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, южный слабый, днем южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1...+6 °С, местами в воздухе и на почве заморозки до -2 °С, днём +12...+17 °С.

В Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер ночью юго-западный, южный слабый, днем южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днём +14...+16 °С.

Ранее в рубрике Погода было опубликовано: 15 сентября в Петрозаводске небо воздержится от «слез»

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