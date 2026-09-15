Стартовала продажа билетов на фестиваль «Воздух Карелии»

Организаторы популярного карельского события объявили продажу билетов

Фото: Петрозаводск говорит

О начале продажи билетов на очередной фестиваль «Воздух Карелии» (0+) сообщили в паблике известного события.

Мероприятие традиционно пройдет в выходные дни июня 2027 года – с 11 по 14.

Организаторы предлагают купить билеты на фестиваль по самой выгодной цене – до переоценки.

Зрители могут выбрать места у самой сцены с фан-абонементом. Вип-абонемент обеспечит участникам фестиваля больше комфорта. Можнот также оказаться в числе немногих Друзей фестиваля или Супервип-гостей.

Чем выше категория – тем больше опций и приятных бонусов, подчеркнули организаторы.

Обычные абонементы будут продавать позже – ориентировочно в ноябре, а входные билеты на один день и фан-входные традиционно появятся в продаже весной.

Организаторы обновили сайт, сейчас можно купить билет.