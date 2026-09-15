Карелия выполняет поручение Президента России по догазификации

В Карелии за 5 лет число домовладений, подключенных к природному газу, выросло в 2,5 раза. Об этом на запуске новой очереди газификации микрорайона Соломенное сообщил Глава республики Артур Парфенчиков

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

В числе первых, кому подключили природный газ, - Надежда и Геннадий Валдаевы. Свой дом они начали строить более 20 лет назад.

Тогда мы не могли даже мечтать о том, чтобы перевести дом на газ, он был очень далеко от нас. Топили печь, потом сделали теплые полы - за электричество выходило немало. Но все свершилось!

- поделилась Надежда.

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Распределительный газопровод в крупном микрорайоне построили и ввели в эксплуатацию специалисты «Газпром газораспределение Петрозаводск». В доме Валдаевых уже стоит котёл - он будет обогревать помещения и нагревать воду. Для супругов этот день стал настоящим праздником, признаются они.

В рамках выполнения поручения Президента России по догазификации мы двигаемся в достаточно высоком темпе. За последние пять лет действия прежней программы количество домовладений и населённых пунктов, подключенных к природному газу, увеличилось в два с половиной раза. Сегодня в Соломенном мы дали старт следующей очереди. Поручение нашего Президента выполняется, и самое главное - жители довольны,

- отметил Артур Парфенчиков.

Благодаря новым сетям протяжённостью 6 км подключить к газу можно 163 домовладения Соломенного. В целом по микрорайону проложено 30 километров газораспределительных сетей, которые сегодня вводятся в эксплуатацию поэтапно.

Жители микрорайона очень ждут подключения к сетевому газу. Уже сейчас заключено 249 договоров, новые заявки продолжают активно поступать. Совместно с Правительством Республики Карелия мы продолжаем работу по народной программе догазификации,

- сказал заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» Евгений Воронин.

Ранее в микрорайоне к природному газу было подключено более 440 домовладений. В ближайшее время будет также завершена работа по строительству двух пусковых комплексов с потенциалом догазификации 204 домовладения.