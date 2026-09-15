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15 сентября 2026
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Политика

Более 36 тысяч избирателей Карелии выбрали онлайн-голосование

Приём заявлений завершён, списки участников ДЭГ сформированы. Разбираемся, как проголосовать дистанционно
плакат про ДЭГ
Фото: Избирком Карелии

В Республике Карелия завершился прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). По итогам более 36 тысяч избирателей республики подали заявления на участие в онлайн-голосовании. Эта цифра свидетельствует о высоком доверии жителей региона к современным цифровым форматам участия в выборах.

Дистанционное электронное голосование – это удобный способ сделать свой выбор без бумажного бюллетеня и без посещения избирательного участка. Голосование проходит на специальном федеральном портале ЦИК России.  

Если вы подавали заявление и результат его рассмотрения – «Учтено», ваш статус участника ДЭГ подтвержден. Проверить его можно в личном кабинете на портале «Госуслуги».

Голосование пройдет с 8:00 18 сентября до 20:00 20 сентября 2026 года. В эти дни на главной странице портала появится кнопка для входа в систему. Вам потребуется:

  • -  Авторизоваться с помощью учетной записи портала «Госуслуги».
  • -  Ознакомиться с техническими условиями проведения ДЭГ.
  • -  Подтвердить свою личность цифровым кодом из смс-сообщения, которое придет на номер телефона, указанный в личном кабинете.
  • -  Получить доступ к электронным бюллетеням.

 

После ознакомления с содержанием каждого бюллетеня проставьте отметку напротив выбранного кандидата или партии и нажмите кнопку «Проголосовать». Важно: после подтверждения выбора изменение волеизъявления будет невозможно.

Избиратели, которые предпочитают голосовать на избирательном участке и не подавали заявление на ДЭГ, смогут сделать это 18, 19 и 20 сентября 2026 года с 8:00 до 20:00 ежедневно.

Узнать адрес и номер своей участковой избирательной комиссии можно с помощью цифровых сервисов:

  • -  на портале «Госуслуги» в разделе «Мои выборы» – система автоматически покажет данные, привязанные к вашему профилю;
  • -  на официальном сайте Центральной избирательной комиссии России (раздел «Мои выборы», вкладка «Найти свой избирательный участок») – достаточно ввести адрес регистрации;
  • -  на сайте Избирательной комиссии Республики Карелия в разделе «Цифровые сервисы»;
  • -  по телефону территориальной избирательной комиссии вашего района.

 

Выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Карелии – это возможность определить будущее региона и страны. Выбирайте удобный формат голосования и участвуйте в выборах!

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