Более 36 тысяч избирателей Карелии выбрали онлайн-голосование

Приём заявлений завершён, списки участников ДЭГ сформированы. Разбираемся, как проголосовать дистанционно

Фото: Избирком Карелии

В Республике Карелия завершился прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). По итогам более 36 тысяч избирателей республики подали заявления на участие в онлайн-голосовании. Эта цифра свидетельствует о высоком доверии жителей региона к современным цифровым форматам участия в выборах.

Дистанционное электронное голосование – это удобный способ сделать свой выбор без бумажного бюллетеня и без посещения избирательного участка. Голосование проходит на специальном федеральном портале ЦИК России.

Если вы подавали заявление и результат его рассмотрения – «Учтено», ваш статус участника ДЭГ подтвержден. Проверить его можно в личном кабинете на портале «Госуслуги».

Голосование пройдет с 8:00 18 сентября до 20:00 20 сентября 2026 года. В эти дни на главной странице портала появится кнопка для входа в систему. Вам потребуется:

- Авторизоваться с помощью учетной записи портала «Госуслуги».

- Ознакомиться с техническими условиями проведения ДЭГ.

- Подтвердить свою личность цифровым кодом из смс-сообщения, которое придет на номер телефона, указанный в личном кабинете.

- Получить доступ к электронным бюллетеням.

После ознакомления с содержанием каждого бюллетеня проставьте отметку напротив выбранного кандидата или партии и нажмите кнопку «Проголосовать». Важно: после подтверждения выбора изменение волеизъявления будет невозможно.

Избиратели, которые предпочитают голосовать на избирательном участке и не подавали заявление на ДЭГ, смогут сделать это 18, 19 и 20 сентября 2026 года с 8:00 до 20:00 ежедневно.

Узнать адрес и номер своей участковой избирательной комиссии можно с помощью цифровых сервисов:

- на портале «Госуслуги» в разделе «Мои выборы» – система автоматически покажет данные, привязанные к вашему профилю;

- на официальном сайте Центральной избирательной комиссии России (раздел «Мои выборы», вкладка «Найти свой избирательный участок») – достаточно ввести адрес регистрации;

- на сайте Избирательной комиссии Республики Карелия в разделе «Цифровые сервисы»;

- по телефону территориальной избирательной комиссии вашего района.

Выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Карелии – это возможность определить будущее региона и страны. Выбирайте удобный формат голосования и участвуйте в выборах!