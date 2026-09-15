Полоз заполз в квартиру на седьмом этаже жилого дома в городе России

Как змея оказалась в многоэтажке – загадка

Фото: Стопкадр видео канала BAZA

Змею обнаружили у себя в квартире жильцы одного из домов во Владивостоке. И был нюанс – квартира находилась на седьмом этаже.

О незваном госте, который попал в квартиру и напугал жильцов многоэтажки, пишет Газета.Ru.

Может, змейку и не заметили бы, и она благополучно уползла по своим делам, но бедолага застряла в одном из отверстий.

Хозяева сразу же вызвали специалистов. Те приехали и успокоили: змея неядовитая, опасности нет – это безобидный полоз.

Полоза освободили из ловушки и, как сообщается, отвезли в лес, в его естественную среду обитания. Как змея забралась на такую высоту, осталось загадкой.

Отметим, полозы – неядовитые змеи семейства ужеобразных. Питаются, в основном, грызунами, могут поедать мелких птенцов и яйца, а также лягушек.





