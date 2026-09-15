В карельскую деревню наведались медведи

Жители Новой Обжи в Олонецком районе напуганы

Фото: сообщество «ТОС Uuzi Piži - Новая Обжа»

Спокойная жизнь в Олонецком районе оказалась под угрозой. В деревне Новая Обжа (ТОС «Uuzi Piži») местные жители столкнулись с незваными гостями: в населенный пункт повадились заходить медведи.

Хищники ведут себя бесцеремонно: на одном из приусадебных участков звери устроили настоящий погром, сломав дерево. Фотографии разрушений уже разлетелись по местным пабликам, вызвав серьезное беспокойство у сельчан.

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«На территорию деревни по ночам выходят медведи. В связи с этим просим вас проявлять особую бдительность, в первую очередь в вечернее и ночное время <…> Не пытайтесь самостоятельно отпугнуть или преследовать животных – это опасно»,

– предупреждают жителей в сообществе «ТОС Uuzi Piži»

Специалисты напоминают, что некоторые правила помогут избежать неприятных последствий:

«Если вы столкнулись с медведем или заметили следы его пребывания на своем участке, важно сохранять спокойствие, не приближаться к животному и не провоцировать его. Дайте зверю возможность уйти самостоятельно. В случае обнаружения медведя или его следов необходимо незамедлительно сообщить об этом в единую службу спасения по номеру 112, чтобы обеспечить безопасность всех жителей»

Ранее мы писали о медведе, который заглянул в коттедж к биатлонистам на сборах в Сочи.