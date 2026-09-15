В Кондопоге начали строить 9-этажный дом по программе расселения

Ход работ на объекте оценил Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Фото: Пресс-служба Правительства РК

Республика продолжает оставаться в лидерах новой программы расселения аварийного жилья в рамках президентского проекта «Инфраструктура для жизни». Благодаря опережающим срокам ее реализации в Карелии приступили к строительству ещё одного многоквартирного дома, который сможет войти в программу расселения. Ход работ на объекте 15 сентября оценил Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Застройщик – компания «Урбан Девелопмент» – возводит 101-квартирный дом в районе улицы Бумажников. Сейчас идёт подготовка фундамента. Работы начались опережающими сроками: подобный опыт у республики уже есть. Строительство дома под расселение в Беломорске стартовало ещё до запуска новой программы, и сегодня там уже готовы благоустроенные квартиры для 135 семей.

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Мы продолжаем сохранять лидирующие позиции в новой программе расселения, претендуя на дополнительные денежные средства из федерального бюджета. Работаем с опережением ещё до поступления следующего транша. Федеральный центр высоко оценивает такое активное строительство в регионах и ставит их в приоритет при выделении финансирования. Благодарны нашим местным застройщикам, которые в рамках сложившихся партнерских отношений, по сути, за собственные средства начинают строительство объектов. Но этот риск осмыслен и оправдан – он помогает в привлечении в Карелию дополнительных ресурсов на программу расселения,

– подчеркнул Артур Парфенчиков.

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Напомним, что в августе Фонд развития территорий досрочно выделил Карелии более 800 млн рублей из средств 2027 года. Деньги, в первую очередь, пойдут на выплату компенсаций для приобретения жилья под расселение на вторичном рынке до конца 2026 года. Привлечь их удалось благодаря эффективной работе Правительства республики как в ходе прошлой, так и текущей программы. Средства распределяют между районами, округами и городскими поселениями пропорционально количеству аварийных квартир.

ФРТ совместно с регионами планомерно решает задачи по расселению аварийного жилья, обеспечивая гражданам безопасные и комфортные условия проживания. Республика Карелия демонстрирует хорошие показатели по этому направлению – с 2019 года там расселено 222,5 тыс. кв. м аварийных домов, в которых проживали 11,64 тыс. человек. Регион на третьем месте среди других субъектов СЗФО по объему выполненных работ. Строящийся многоэтажный дом придет на смену непригодному для жизни, благодаря чему семьи смогут переехать в безопасные и благоустроенные квартиры,

– сказал Генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.