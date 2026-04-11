О судьбоносный вопрос петрозаводские депутаты сломали копья

Весной в Петрозаводске ровно 20 лет назад депутаты назначили внеочередную сессию Петросовета, чтобы обсудить один вопрос – проект нового Устава города. Группа активистов-депутатов разрабатывала его почти два года. Когда проект был готов, его собирались по всем правилам представить на городском совете и горожанам, опубликовав в СМИ. Затем провести публичные слушания, а уже потом снова собрать всех депутатов, чтобы в спорах определить окончательный вид Устава. Первым этапом этого длинного пути и должна была стать эта сессия Петросовета. Но многие депутаты на нее не явились, тем самым сорвав кворум.

Одна группа товарищей выдвигала предложение собрать внеочередную сессию, вторая его игнорировала. Схема привычная. Но по количеству прессы в зале, такой реакции не ждали. Ведь на обсуждение представили судьбоносный для Петрозаводска документ, и основные изменения в Уставе касались мэра и самих депутатов. Авторы предложили отменить всеобщие выборы градоначальника. Закон России о принципах организации местного самоуправления дал им такое право.

«Это может быть избрание главы города из состава депутатского корпуса. И второй вариант – когда он предлагается любыми организациями, в том числе общественными, а потом его депутаты утверждают или не утверждают»,

- пояснил Геннадий Масликов, председатель Петросовета.

Проще говоря, идея была в том, чтобы мэра выбирали депутаты Петросовета, и были вправе уволить его. И чтобы работал глава города по контракту. Инициаторы этой идеи хотели, чтобы место мэра занимал не политик, а менеджер.

«Вертикаль власти, которая на сегодня достаточно уверенно складывается в нашей стране, позволяет нам судить о том, что президентские программы будут проходить хорошо и уверенно только тогда, когда вертикаль будет принимать и выполнять все решения последовательно, а не барахтаясь и разруливая на своем местечковом уровне. Поэтому менеджер – управленец Петрозаводска обязан быть частью единого целого, а не впадать в политические амбиции и работать на благо всех жителей города», - сказал Леонид Лиминчук, депутат Петросовета.

Легитимность выборов это не нарушит, уверяли активисты. Раз они сами – избранники народа, значит, могут выражать его интересы. Тем более, что выбирать мэра предлагалось из кандидатур, предложенных Главой республики. Как оказалось, вопрос – назначать мэра или выбирать всенародно – волновал и народ. Под окнами мэрии зрел пикет.

«Народ отучат от избирательных урн!» - возмущались люди. Вопросов, на которые пенсионеры или ветераны хотели бы получить ответы, было много. Тарифы на коммунальные услуги, льготы, повышение цены на проезд в транспорте. Выслушивать возмущения отрядили заместителя мэра Анатолия Булдакова. Минут через десять возмущений разговор с улицы перетек в кабинет. Там чиновник объяснил пикетчикам, что согласно изменившемуся российскому законодательству, теперь дела обстоят именно так, как обстоят.

Сессия не состоялась. Ее перенесли на другой день.

...

В Карелию прибыла делегация Московской областной думы. Среди депутатов была и наша известная землячка, Олимпийская чемпионка Лариса Лазутина. В программе пребывания – не только общение с карельскими парламентариями, но и поездка в Кондопогу – на родину прославленной лыжницы.

Пятикратная Олимпийская чемпионка, Герой России и наша землячка впервые общалась с депутатами Карелии не просто как гость, но как коллега. Ведь она стала депутатом Московской областной думы от города Одинцово, где давно жила с мужем и детьми. Жители этого города сразу почувствовали, что заботится о них человек спортивный и энергичный. «Ходила я, просила губернатора, писала письма о том, что у нас есть лыже-роллерная трасса моего имени, но она была только построена, не оформлена, так как одинцовские земли очень дорогие, но сейчас губернатор нам помог, с весны, я надеюсь, у нас будет строиться спортивный центр», - рассказала Лариса Лазутина.

Делегация знакомилась с работой нескольких комитетов карельского парламента. Депутат Галина Погудалова советовалась с коллегами по вопросам социальной политики – закон о ветеранах, патронатное воспитание, дрова для инвалидов, льготный проезд: «Мы всегда работаем в контакте со всеми субъектами. И наш комитет постоянно перед тем, как направить какое-то письмо, мы собираем поддержку у субъектов. И Московская областная дума – одна из самых активных. Они поддерживают наши инициативы, которые мы направляем в Госдума», - сказала Погудалова.

Кондопожане Ларису Лазутину ждали в гости на следующий день. Обещали познакомить с работой бумажного комбината, показать культурно-спортивные объекты. А также гостей ждали встречи с министрами нового карельского правительства.

В апреле в стране шел военный призыв, о чем мы уже начали рассказывать. По данным военкомата Петрозаводска, они собирались забрать на службу около трехсот призывников. И направить в основном на Северо-Запад и в Московский военный округ. В горячие точки наших обещали не посылать. Об особенностях того призыва рассказали на пресс-конференции.

О чем рассказали в самом начале – никакие отсрочки этой весной отменены не будет (против них активисты уже успели выступить на пикете). Неточная информация в прессе повлекла за собой шквал звонков в военкомат: «На данный момент никаких изменений нет», - заявил Руслан Таутанов, заместитель военного комиссара Петрозаводска. Отмена ряда отсрочек ожидалась только через год. Но зато те, кто под отсрочки не попадал, и служить станут меньше – в 2007 году обещали сократить срок службы до полутора лет, а потом до года.

На что военные повлиять не могли, так это на один фактор – здоровье будущих призывников с каждым годом становилось все хуже: «Порядка 30% в среднем у нас признано ограниченно годными. И еще порядка 15% были направлены на дополнительные обследования». В итоге по статистике из общего числа всех поставленных на военный учет, из Петрозаводска уходило в армию лишь 15%. Кстати, во многом благодаря 25 видам различных отсрочек. Поэтому добрую половину из них и собирались отменить. Чтобы в армии было побольше грамотных, интеллигентных людей и всевозможных специалистов. «Сами понимаете прекрасно, что человек, который имел срок, статью… Вооруженные силы – не исправительная колония», - отметил Руслан Таутанов. То, что армия – не колония, по рассказам военных, пониманию и сами призывники. За три дня работы призывной комиссии ни один из них наотрез служить в армии не отказался. Хотя уклонисты в Петрозаводске имелись. За последние шесть лет за это были осуждены два призывника. Им пришлось выплатить штрафы – 7 и 4 тысячи рублей. За прошедший осенний призыв комиссия рассмотрела 5 таких дел, но призывников оправдали.

Таким было 11 апреля ровно 20 лет назад.