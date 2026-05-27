28 мая в Карелии продолжатся дожди

В четверг, 28 мая, в Петрозаводске будет облачно, ожидается небольшой дождь, ночью — временами с мокрым снегом. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днём +5...+7°С. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии будет облачно, ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, ночью и утром в отдельных районах — с мокрым снегом. Ветер северо-западный, северный, умеренный, днём на севере местами порывистый. Температура воздуха ночью +1...+6°С, местами заморозки до -1°С, днём +4...+9°С.

По прогнозу Федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +2°C, днём +7°C.

В Кеми ночью +2°C, днём +8°C.

В Кондопоге ночью +4°C, днём +7°C.

В Медвежьегорске ночью +3°C, днём +6°C.

В Олонце ночью +3°C, днём +8°C.

В Пудоже ночью +4°C, днём +10°C.

В Сегеже ночью +3°C, днём +6°C.

В Сортавале ночью +5°C, днём +9°C.

В Суоярви ночью +3°C, днём +7°C.