28 мая в Карелии продолжатся дожди
В четверг, 28 мая, в Петрозаводске будет облачно, ожидается небольшой дождь, ночью — временами с мокрым снегом. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днём +5...+7°С. Атмосферное давление будет расти.
В Карелии будет облачно, ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, ночью и утром в отдельных районах — с мокрым снегом. Ветер северо-западный, северный, умеренный, днём на севере местами порывистый. Температура воздуха ночью +1...+6°С, местами заморозки до -1°С, днём +4...+9°С.
По прогнозу Федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +2°C, днём +7°C.
В Кеми ночью +2°C, днём +8°C.
В Кондопоге ночью +4°C, днём +7°C.
В Медвежьегорске ночью +3°C, днём +6°C.
В Олонце ночью +3°C, днём +8°C.
В Пудоже ночью +4°C, днём +10°C.
В Сегеже ночью +3°C, днём +6°C.
В Сортавале ночью +5°C, днём +9°C.
В Суоярви ночью +3°C, днём +7°C.